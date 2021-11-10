Водитель, сбивший насмерть девушку в Одессе, сбежал и скрывался у знакомых

Водитель, сбивший насмерть девушку в Одессе, сбежал и скрывался у знакомых

Мужчина будет перед законом отвечать за содеянное.

Одесские полицейские разыскали и задержали водителя, который на прошлой неделе на пешеходном переходе сбил насмерть 15-летнюю девушку, а ее брата травмировал.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 10 ноября.

Водитель серого Оpel превысил скорость и опасно маневрировал по дороге. И на зебре сбил двух человек.

Этот момент запечатлел регистратор соседнего автомобиля. 15-летняя девушка погибла на месте, а ее 21-летний брат госпитализирован с переломом ноги.

Сам водитель даже не остановился вызвать скорую, а просто скрылся. Полиция впоследствии нашла во дворах заброшенный автомобиль, а внутри — недопитую бутылку алкогольного вещества. Поэтому сразу припустили — водитель еще и сел за подвыпившим руль.

Несколько дней 28-летний мужчина прятался у знакомых и не возвращался домой, однако копы его разыскали. За совершенное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Новости Одессы: полиция разыскала водителя, который на зебре сбил сестру и брата

Напомним, во Львовской области подросток устроил смертельное ДТП.

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