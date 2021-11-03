В Кривом Роге в ДТП пострадала 7-летняя девочка: ребенок в больнице

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Кривом Роге утром 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате аварии пострадала 7-летняя девочка.
Об этом пишет "Информатор Кривой Рог".
Как стало известно, происшествие случилось на улице Апостоловской. Там столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery. Авария случилась, когда оба шофера двигались в попутном направлении в сторону школы №84. Водитель Daewoo пошел на обгон и не учел дорожную ситуацию, в результате чего столкнулся с Chery.
В аварии пострадала 7-летняя девочка. Ее с предварительным диагнозом “сотрясение головного мозга” госпитализировали в городскую больницу.
На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.
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