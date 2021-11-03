У Кривому Розі у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: дитина у лікарні

В обставинах події розбираються правоохоронці.
У Кривому Розі вранці 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Внаслідок чого постраждала 7-річна дівчинка.
Про це пише "Інформатор Кривий Ріг".
Як стало відомо, пригода сталася на вулиці Апостолівській. Там зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Chery. Аварія відбулась, коли обидва водії рухалися в попутному напрямку у бік школи №84. Водій Daewoo пішов на обгін і не зважив на дорожню ситуацію, внаслідок чого зіткнувся з Chery.
В аварії постраждала 7-річна дівчинка. Її з попереднім діагнозом "струс головного мозку" госпіталізували до міської лікарні.
На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі.
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