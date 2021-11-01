"Укрзализныця" восстанавливает поезд в Будапешт

С 2 ноября возобновляет движение поезд Мукачево-Будапешт.

С 2 ноября 2021 года "Укрзализныця" и Венгерская государственная железная дорога (MAV) возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево — Будапешт, который проезжает через Чоп и Захонь.

Об этом сообщает компания ведомства.

График маршрута

Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Сообщается, продажа билетов уже открылась. Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов.

Правила пересечения границы

Для въезда граждан Украины в Венгрию требуется: биометрический паспорт/виза, медицинское страхование, действующее на территории Европы, финансовое обеспечение.

Дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

При отсутствии сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда.

Негативный тест на антиген не принимается.

Напомним, "Укрзализныця" от 4 ноября возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва.

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