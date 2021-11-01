"Укрзалізниця" відновлює потяг до Будапешта

Від 2 листопада відновлює рух потяг Мукачево-Будапешт.

Від 2 листопада 2021 року "Укрзалізниця" та Угорська державна залізниця (MAV) відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево — Будапешт, який проїжджає через Чоп та Захонь.

Про це повідомляє компанія відомства.

Графік маршруту

Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37. З Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.

Повідомляють, продаж квитків вже відкрили. Придбати проїзний документ можна лише в касах вокзалів.

Правила перетину кордону

Для в’їзду громадян України в Угорщину потрібен: біометричний паспорт/віза, медичне страхування, яке діє на території Європи, фінансове забезпечення.

Додатково вимагається український чи угорський сертифікат про вакцинацію.

У разі відсутності сертифікату вимагається негативний ПЛР-тест, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду.

Негативний тест на антиген не приймається.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 4 листопада відновлює курсування поїзда №67/68 Київ — Варшава після півторарічної перерви.

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