Даша Квіткова показала, як годує маленького сина грудьми

Зірка народила Лева у липні.

Українська блогерка, дружина шоумена Микити Добриніна, Даша Квіткова, нещодавно вперше стала мамою.

Якщо у перші тижні материнства зірці було дуже складно, то нині вона дуже щаслива. До слова, Даша зізнається, що обожнює свого маленького сина. Також вона дивується, що її Лев так швидко росте.

Син Даші Квіткової та Микити Добриніна / instagram.com/kvittkova

Окрім цього, знаменитість показала у сторіз на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона годувала маленького хлопчика грудьми.

Даша Квіткова з сином / instagram.com/kvittkova

"Це мій найулюбленіший час", - коротко підписала фото блогерка.

Зауважимо, у липні Микита Добринін і Даша Квіткова стали батьками. Хлопчик з'явився на світ з вагою 3760 грамів та зростом 56 сантиметрів.

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