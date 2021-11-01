Кумедна Марічка Падалко влаштувала дивакуваті танці в обтислому костюмі

Ведуча долучилася до хорошої справи.
Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко не боїться здатися кумедною, особливо, якщо це може допомогти хорошій справі.
Так, ведуча ТСН поділилася з шанувальниками смішним відео, у якому влаштувала дивакуваті танці. Падалко постає у насиченому кораловому костюмі та обтислій майці. Позаду ведучої видніється новенька червона машина.
Як пояснила Марічка, таким чином вона підтримала флешмоб #твоямрія, який запустили її колеги з денного інфотеймент шоу "Твій день".
Цей флешмоб покликаний зібрати кошти на обладнання в Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.
"Йдеться про спеціальні післяпологові палати інтенсивної терапії для мам і новонароджених. Аби серця билися та ніколи не зупинялися. До чого тут машина? Вона може стати вашою всього за 200 гривень. Така вартість лотерейного квитка", - розповіла Марічка.
Нагадаємо, що у новому сезоні денне шоу "Твій день" вирішило презентувати новеньку італійську автівку як великий благодійний подарунок. Але шанс отримати її мають ті, хто допоможе мамам з вадами серця та їхнім малюкам у відділенні "акушерська кардіологія" в Інституті Амосова. Треба лише зробити благодійний внесок від 200 гривень на сайті mriya.1plus1.ua до 15 грудня включно.
Зазначимо, що завдяки глядачам та небайдужим в рамках акції "Твоя мрія" вже вдалося зібрати майже 1,5 мільйони гривень.
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