Кумедна Марічка Падалко влаштувала дивакуваті танці в обтислому костюмі

Ведуча долучилася до хорошої справи.

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко не боїться здатися кумедною, особливо, якщо це може допомогти хорошій справі.

Так, ведуча ТСН поділилася з шанувальниками смішним відео, у якому влаштувала дивакуваті танці. Падалко постає у насиченому кораловому костюмі та обтислій майці. Позаду ведучої видніється новенька червона машина.

Як пояснила Марічка, таким чином вона підтримала флешмоб #твоямрія, який запустили її колеги з денного інфотеймент шоу "Твій день".

Цей флешмоб покликаний зібрати кошти на обладнання в Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

"Йдеться про спеціальні післяпологові палати інтенсивної терапії для мам і новонароджених. Аби серця билися та ніколи не зупинялися. До чого тут машина? Вона може стати вашою всього за 200 гривень. Така вартість лотерейного квитка", - розповіла Марічка.

Нагадаємо, що у новому сезоні денне шоу "Твій день" вирішило презентувати новеньку італійську автівку як великий благодійний подарунок. Але шанс отримати її мають ті, хто допоможе мамам з вадами серця та їхнім малюкам у відділенні "акушерська кардіологія" в Інституті Амосова. Треба лише зробити благодійний внесок від 200 гривень на сайті mriya.1plus1.ua до 15 грудня включно.

Зібрали майже 1,5 мільйони: доєднуйтеся до акції "Твоя мрія"

Зазначимо, що завдяки глядачам та небайдужим в рамках акції "Твоя мрія" вже вдалося зібрати майже 1,5 мільйони гривень.

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