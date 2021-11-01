Смешная Маричка Падалко устроила чудаковатые танцы в облегающем костюме

Ведущая приобщилась к хорошему делу.

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко не боится показаться смешной, особенно если это может помочь хорошему делу.

Так, ведущая ТСН поделилась с поклонниками смешным видео, в котором устроила чудаковатые танцы. Падалко предстает в насыщенном коралловом костюме и обтягивающей майке. Позади ведущей виднеется новая красная машина.

Как объяснила Маричка, таким образом она поддержала флешмоб #твоямрія, который запустили ее коллеги из дневного инфотеймент шоу "Твій день".

Этот флешмоб призван собрать средства на оборудование в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова.

"Речь идет о специальных послеродовых палатах интенсивной терапии для мам и новорожденных. Чтобы сердца бились и никогда не останавливались. При чем здесь машина? Она может стать вашей всего за 200 гривен. Такая стоимость лотерейного билета", — рассказала Маричка.

Напомним, что в новом сезоне дневное шоу "Твой день" решило презентовать новый итальянский автомобиль как большой благотворительный подарок. Но шанс получить его у тех, кто поможет мамам с пороками сердца и их малышам в отделении "акушерская кардиология" в Институте Амосова. Надо только внести благотворительный взнос от 200 гривен на сайте mriya.1plus1.ua до 15 декабря включительно.

Собрали почти 1,5 миллиона: присоединяйтесь к акции "Твоя мечта"

Отметим, что благодаря зрителям и неравнодушным в рамках акции "Твоя мрія" уже удалось собрать около 1,5 миллиона гривен.

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