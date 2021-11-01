Зеленский в Глазго договаривался с эмиром Катара о сжиженном газе

Также Зеленский напомнил эмиру о договоренностях, достигнутых во время его визита в Катар в апреле 2021 года.
Президент Владимир Зеленский в британском Глазго встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Встреча состоялась в рамках конференции ООН по изменению климата.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Стороны обсудили:
- развитие военно-технического сотрудничества между странами;
- возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.
Также Зеленский напомнил эмиру о договоренностях, достигнутых во время его визита в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах. Собеседники обсудили механизмы реализации этих договоренностей.
В завершение глава государства возобновил приглашение эмира Катара посетить Украину с визитом.
Напомним, что в апреле 2021 года Владимир Зеленский вместе с супругой посетили Катар. В рамках визита Украина и Катар подписали 13 двусторонних документов и два коммерческих контракта.