Зеленский в Глазго договаривался с эмиром Катара о сжиженном газе

Зеленский в Глазго договаривался с эмиром Катара о сжиженном газе

Также Зеленский напомнил эмиру о договоренностях, достигнутых во время его визита в Катар в апреле 2021 года.

Президент Владимир Зеленский в британском Глазго встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Встреча состоялась в рамках конференции ООН по изменению климата.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Стороны обсудили:

развитие военно-технического сотрудничества между странами;

между странами; возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Также читайте Транзит российского газа через Украину может свалиться до нуля

Также Зеленский напомнил эмиру о договоренностях, достигнутых во время его визита в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах. Собеседники обсудили механизмы реализации этих договоренностей.

В завершение глава государства возобновил приглашение эмира Катара посетить Украину с визитом.

Напомним, что в апреле 2021 года Владимир Зеленский вместе с супругой посетили Катар. В рамках визита Украина и Катар подписали 13 двусторонних документов и два коммерческих контракта.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку