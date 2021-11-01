Транзит российского газа через Украину может свалиться до нуля

За последний месяц суточные объемы транзита сократились на 34%.

Суточный транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему снизился на 34% по сравнению с 1 октября. Предполагается, что скоро объемы могут упасть до нуля.

Об этом генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в Facebook.

"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб.м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб.м. при таких объемах транспортировки" "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м", — сообщил Сергей Макогон.

По его словам, с 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился на 57 млн в сутки. К тому же, в комментариях к сообщению оператор ГТС Украины предположил, что объемы могут упасть и до нуля. При этом Макогон сказал: "может и завтра… решает "Газпром".

Стоит отметить, что ранее глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявлял, что российский газопровод "Северный поток-2", построенный в обход Украины, не создаст никаких дополнительных ценностей и преимуществ для Европы.

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В Госдепе США считают, что российский газопровод "Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года, потому что его сертификация Германией и Еврокомиссией может затянуться до весны.

Путин дожимает Европу, чтобы наконец согласилась на запуск "Северного потока-2".

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