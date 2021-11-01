Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Транзит российского газа через Украину может свалиться до нуля

Транзит российского газа через Украину может свалиться до нуля

УНИАН

За последний месяц суточные объемы транзита сократились на 34%.

Суточный транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему снизился на 34% по сравнению с 1 октября. Предполагается, что скоро объемы могут упасть до нуля.

Об этом генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в Facebook.

"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб.м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб.м. при таких объемах транспортировки" "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м", — сообщил Сергей Макогон.

По его словам, с 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился на 57 млн в сутки. К тому же, в комментариях к сообщению оператор ГТС Украины предположил, что объемы могут упасть и до нуля. При этом Макогон сказал: "может и завтра… решает "Газпром".

Стоит отметить, что ранее глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявлял, что российский газопровод "Северный поток-2", построенный в обход Украины, не создаст никаких дополнительных ценностей и преимуществ для Европы.

Читайте также:

  • Молдова на 5 лет подписала новый контракт с "Газпромом" на собственных условиях.
  • В Госдепе США считают, что российский газопровод "Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года, потому что его сертификация Германией и Еврокомиссией может затянуться до весны.
  • Путин дожимает Европу, чтобы наконец согласилась на запуск "Северного потока-2".
Следующая публикация