У Польщі з’явилися нові пункти вакцинації — на цвинтарях

У Польщі з’явилися нові пункти вакцинації — на цвинтарях

Тут проводять щеплення людям, які масово відвідують могили своїх рідних в поминальні дні, 1-2 листопада.

Напередодні Дня поминання померлих, 1 листопада, у Польщі з’явилися мобільні пункти вакцинації від коронавіорусу на цвинтарях.

Про це повідомляє видання Polsat News.

Мобільні пункти вакцинації — це спеціальні автобуси, де можна отримати вакцину від COVID-19 без черги та без попередньої реєстрації. Тут пропонують вакцинуватися препаратами від Johnson&Johnson та Pfizer.

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Місцева влада повідомляла мешканців про можливість вакцинації на кладовищі, надсилаючи смс із такою інформацією. Також влада підготувала листівки та інформаційні матеріали.

Як зауважили у виданні, лише у Підкарпатському воєводстві вакцинаційні автобуси були встановлені у 10 містах.

Нагадаємо, у Польщі цьогоріч на кордоні з Україною виявили понад 500 українців, які намагались в'їхати в країну з підробленими COVID-сертифікатами.

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