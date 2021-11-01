В Польше появились новые пункты вакцинации — на кладбищах

В Польше появились новые пункты вакцинации — на кладбищах

Здесь проводят прививки людям, массово посещающим могилы своих родных в поминальные дни, 1-2 ноября.

В канун Дня поминовения умерших, 1 ноября, в Польше появились мобильные пункты вакцинации от коронавиоруса на кладбищах.

Об этом сообщает издание Polsat News.

Мобильные пункты вакцинации – это специальные автобусы, где можно получить вакцину от COVID-19 без очереди и без предварительной регистрации. Здесь предлагают вакцинироваться препаратами от Johnson&Johnson и Pfizer.

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Местные власти сообщали жителям о возможности вакцинации на кладбище, посылая смс с такой информацией. Также власти подготовили листовки и информационные материалы.

Как отметили в издании, только в Подкарпатском воеводстве вакцинационные автобусы были установлены в 10 городах.

Напомним, в Польше на границе с Украиной в этом году обнаружили более 500 украинцев, которые пытались въехать в страну с поддельными COVID-сертификатами.

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