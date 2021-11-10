Маршрут може з'явитися вже наступного року.

Україна планує запустити швидкісний поїзд "Київ-Варшава": проєкт розробили в міністерствах інфраструктури двох країн.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Потяг має їхати зі швидкістю 250 кілометрів на годину та долати відстань за понад три години. Зараз триває процес розробки проєкту. У міністерствах сподіваються, що на початку наступного року вже зможуть його представити.

Крім того, "Укрзалізниця" до 2024 року планує розширити маршрути поїздів "Інтерсіті+" - до понад десяти регіонів. Серед нових напрямків: Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон.

Як повідомлялося, від 2 листопада 2021 року "Укрзалізниця" та Угорська державна залізниця (MAV) відновили курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево - Будапешт, який проїжджає через Чоп та Захонь. Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37. З Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.

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