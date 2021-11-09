Поїзди "Інтерсіті+" хочуть запустити ще до 10 областей: список

Поїзди "Інтерсіті+" хочуть запустити ще до 10 областей: список

Також Мінінфраструктури планує електрифікувати щонайменше 500 км залізничних колій.

До 2024 року в Україні планують розширити маршрутну мережу поїздів міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+" до понад 10 областей.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує сайт ОП.

Зокрема, йдеться про:

Ужгород;

Чернівці;

Луцьк;

Житомир;

Чернігів;

Суми;

Кропивницький;

Маріуполь;

Миколаїв;

Херсон.

За словами Кубракова, невдовзі з'єднають швидкісною залізницею Київ та Черкаси.

Електифікація

До 2024 року Мінінфраструктури планує електрифікувати щонайменше 500 км залізничних колій. Серед пріоритетних проєктів з електрифікації на 2022 рік:

Долинська – Миколаїв – Колосівка;

Ворожба – Суми;

Житомир – Новоград-Волинський.

Нові вагони

В "Укрзалізниці" в найближчі роки заплановано побудувати 500 нових спальних вагонів та капітально відремонтувати 150 вагонів, закупити 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок, 60 модернізованих потягів, 10 нових поїздів для "Інтерсіті".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський "проїхався" у новому потягу "УЗ" на місці машиніста і поділився враженнями.

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