Поезда "Интерсити+" хотят запустить еще в 10 областях: список

Поезда "Интерсити+" хотят запустить еще в 10 областях: список

Также Мининфраструктуры планирует электрифицировать не менее 500 км железнодорожных путей.

К 2024 году в Украине планируется расширить маршрутную сеть поездов межрегионального сообщения "Интерсити+" до более, чем 10 областей.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает сайт ОП.

В частности, речь идет о таких городах, как:

Ужгород;

Черновцы;

Луцк;

Житомир;

Чернигов;

Сумы;

Кропивницкий;

Мариуполь;

Николаев;

Херсон.

По словам Кубракова, скоро соединят скоростной железной дорогой Киев и Черкассы.

Электификация

К 2024 году Мининфраструктуры планирует электрифицировать не менее 500 км железнодорожных путей. Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год:

Долинская – Николаев – Колосовка;

Гадание – Сумы;

Житомир – Новоград-Волынский.

Новые вагоны

В "Укрзализныце" в ближайшие годы запланировано построить 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150 вагонов, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для "Интерсити".

Напомним, что Владимир Зеленский "проехался" в новом поезде "УЗ" на месте машиниста и поделился впечатлениями.

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