Поезда "Интерсити+" хотят запустить еще в 10 областях: список

Также Мининфраструктуры планирует электрифицировать не менее 500 км железнодорожных путей.
К 2024 году в Украине планируется расширить маршрутную сеть поездов межрегионального сообщения "Интерсити+" до более, чем 10 областей.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает сайт ОП.
В частности, речь идет о таких городах, как:
- Ужгород;
- Черновцы;
- Луцк;
- Житомир;
- Чернигов;
- Сумы;
- Кропивницкий;
- Мариуполь;
- Николаев;
- Херсон.
По словам Кубракова, скоро соединят скоростной железной дорогой Киев и Черкассы.
Электификация
К 2024 году Мининфраструктуры планирует электрифицировать не менее 500 км железнодорожных путей. Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год:
- Долинская – Николаев – Колосовка;
- Гадание – Сумы;
- Житомир – Новоград-Волынский.
Новые вагоны
В "Укрзализныце" в ближайшие годы запланировано построить 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150 вагонов, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для "Интерсити".
Напомним, что Владимир Зеленский "проехался" в новом поезде "УЗ" на месте машиниста и поделился впечатлениями.
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