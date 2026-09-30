Киев и ряд городов без света, а поезда задерживаются часами по всей Украине

Задержки поездов и отключение света в Украине / © ТСН

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Из-за очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины 30 сентября в ряде регионов, включая Киев, фиксируются отключения света. В то же время из-за вражеских атак есть значительные задержки десятков пассажирских поездов, кое-где достигающих 12 часов.

Об этом сообщило «Укрэнерго» и свидетельствует информация на сайте «Укрзализныци».

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Отключения света 30 сентября

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в Киеве.

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Аварийно-восстановительные работы уже проводятся во всех районах, где ситуация с безопасностью это позволяет. В то же время в некоторых областях воздушная тревога до сих пор не завершилась.

«Пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00», — отметили в «Укрэнерго».

Задержки поездов 30 сентября — список рейсов

Поезд 31/32 (сообщение: Запорожье-1 — Перемышль): задержка +12:34, прогноз прибытия — 21:53 (плановое — 09:19).

Поезд ¾ (сообщение: Днепр-Главный — Ужгород): задержка +12:34, прогноз прибытия — 23:44 (плановое — 11:10).

Поезд 121/122 (сообщение: Киев-Пас. — Николаев Пас.): задержка +7:57, прогноз прибытия — 14:05 (плановое — 06:08).

Поезд 37/38 (сообщение: Киев-Пас. — Запорожье-1): задержка +7:56, прогноз прибытия — 15:11 (плановое — 07:15).

Поезд 207/208 (сообщение: Харьков-Пас. — Одесса-Главная): задержка +7:55, прогноз прибытия — 17:24 (плановое — 09:29).

Поезд 791/792 (сообщение: Кременчуг-Пасс. — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 12:55 (плановое — 05:00).

Поезд 75/76 (сообщение: Кривой Рог-Главный — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 13:12 (плановое — 05:17).

Поезд 789/790 (сообщение: Кропивницкий — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 12:55 (плановое — 05:00).

Поезд 9/10 (сообщение: Киев-Пасс. — Будапешт-Келети): задержка +7:39, прогноз прибытия — 13:00 (плановое — 23:50).

Поезд 119/120 (сообщение: Хелм — Днепр-Главный): задержка +7:10, прогноз прибытия — 13:25 (плановое — 06:15).

Поезд 79/80 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +7:10, прогноз прибытия — 13:25 (плановое — 06:15).

Поезд 41/42 (сообщение: Трускавец — Днепр-Главный): задержка +6:58, прогноз прибытия — 16:18 (плановое — 09:20).

Поезд 285/286 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +6:58, прогноз прибытия — 16:18 (плановое — 09:20).

Поезд 87/88 (сообщение: Днепр-Главный — Ковель-Пасс.): задержка +6:50, прогноз прибытия — 18:20 (плановое — 11:30).

Поезд 17/18 (сообщение Харьков-Пас. — Ужгород): задержка +6:33, прогноз прибытия — 16:03 (плановое — 09:30).

Поезд 23/24 (сообщение: Хелм — Киев-Пасс.): задержка +6:33, прогноз прибытия — 14:31 (плановое — 07:58).

Поезд 37/38 (сообщение: Запорожье-1 — Киев-Пасс.): задержка +6:32, прогноз прибытия — 12:24 (плановое — 05:52).

Поезд ½ (сообщение: Харьков-Пас. — Рахов): задержка +6:28, прогноз прибытия — 16:23 (плановое — 09:55).

Поезд 5/6 (сообщение: Ясиня — Запорожье-1): задержка +6:13, прогноз прибытия — 16:21 (плановое — 10:08).

Поезд 85/86 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +6:13, прогноз прибытия — 14:11 (плановое — 07:58).

Поезд 79/80 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +6:09, прогноз прибытия — 19:44 (плановое — 13:35).

Поезд 141/142 (сообщение: Чернигов — Ясиня): задержка +6:06, прогноз прибытия — 13:46 (плановое — 07:40).

Поезд 75/76 (сообщение: Киев-Пас. — Кривой Рог-Главный): задержка +5:59, прогноз прибытия — 11:44 (плановое — 05:45).

Поезд 39/40 (сочетание Солотвино-1 — Запорожье-1): задержка +5:47, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:41).

Поезд 293/294 (сообщение: Рахов — Кривой Рог-Главный): задержка +5:38, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:50).

Поезд 233/234 (сообщение: Черновцы — Кривой Рог-Главный): задержка +5:38, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:50).

Поезд 93/94 (сообщение Харьков-Пас. — Хелм): задержка +5:37, прогноз прибытия — 17:24 (плановое — 11:47).

Поезд 15/16 (сообщение: Черновцы — Харьков-Пасс.): задержка +5:20, прогноз прибытия — 14:20 (плановое — 09:00).

Поезд 109/110 (сообщение: Львов — Николаев Пас.): задержка +5:16, прогноз прибытия — 15:00 (плановое — 09:44).

Поезд 43/44 (сообщения: Черкассы — Ивано-Франковск): задержка +5:02, прогноз прибытия — 14:00 (плановое — 08:58).

Поезд 7/8 (сообщение Одесса-Главная — Харьков-Пасс.): задержка +4:41, прогноз прибытия — 13:59 (плановое — 09:18).

Поезд 53/54 (сообщение Одесса-Главная — Днепр-Главный): задержка +4:36, прогноз прибытия — 14:10 (плановое — 09:34).

Поезд 253/254 (сообщение Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный): задержка +4:36, прогноз прибытия — 13:51 (плановое — 09:15).

Поезд 127/128 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +4:33, прогноз прибытия — 17:02 (плановое — 12:29).

Поезд 41/42 (сообщение: Днепр-Главный — Трускавец): задержка +4:31, прогноз прибытия — 16:41 (плановое — 12:10).

Поезд 285/286 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +4:31, прогноз прибытия — 14:04 (плановое — 09:33).

Поезд 31/32 (сочетание Перемышль — Запорожье-1): задержка +4:22, прогноз прибытия — 20:02 (плановое — 15:40).

Поезд ¾ (сочетание: Ужгород — Днепр-Главный): задержка +4:22, прогноз прибытия — 16:34 (плановое — 12:12).

Поезд 93/94 (сообщение: Хелм — Харьков-Пасс.): задержка +3:44, прогноз прибытия — 16:12 (плановое — 12:28).

Поезд 67/68 (дата отправления с начальной: 29.09, сообщение: Киев-Пас. — Варшава Заходня): задержка +3:41, прогноз прибытия — 14:00 (плановое не указано).

Поезд 103/104 (сообщение Берестин — Львов): задержка +3:28, прогноз прибытия — 12:04 (плановое — 08:36).

Поезд 793/794 (сообщение: Черкассы — Киев-Пасс.): задержка +3:17, прогноз прибытия — 13:47 (плановое — 10:30).

Остальные поезда задерживаются менее чем на три часа.

Атака на Украину 30 сентября — что известно

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине, запустив ракеты и 188 ударных беспилотников, основным направлением которой стала Киевщина. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили противокорабельные и баллистические ракеты, а также дроны Shahed, «Гербера» и «Пародия». По состоянию на утро украинская ПВО уничтожила или подавила 160 целей. В то же время, зафиксировано попадание на 18 локациях.

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В частности, ночью враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и область, в результате чего погибли четыре человека и еще несколько человек пострадали. В столице зафиксированы пожары и разрушения в Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах, повреждены частные дома, склады и инфраструктура. А в Киевской области разрушения получили жилые дома, авто и объекты инфраструктуры в Вышгородском, Бучанском и Обуховском районах.

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