Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп в приватных разговорах скептически оценивает шансы на то, что президент России Владимир Путин согласится на взаимное с Украиной прекращение атак на энергетическую инфраструктуру перед зимой. Сомнения Трампа контрастируют с более оптимистичной оценкой его команды.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на знакомых с ситуацией людей.

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Трамп сомневается, что Путин пойдет на энергетическое перемирие

Сомнения Трампа по поводу возможного энергетического перемирия возникли на фоне призывов Вашингтона к Украине и России прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Этот вопрос остается одним из ключевых в рамках последних мирных переговоров.

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Американский лидер открыто призвал Киев не атаковать российские энергетические объекты. Украина заявила о готовности поддержать энергетическое перемирие. Россия также назвала соответствующее предложение «хорошей идеей», однако публично не подтвердила готовность взять на себя аналогичные обязательства.

В то же время, позиция Трампа отличается от оценки представителей его команды, участвовавших в переговорах. По словам осведомленного о ходе мирных переговоров человека, после последнего визита в Россию представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись с убеждением, что договориться об энергетическом перемирии возможно.

«Дональд не настолько уверен, как его команда», — сказал этот человек.

В Белом доме заявили изданию, что Трамп «остается оптимистично настроенным» по поводу возможности заключения мирного соглашения. При этом представитель администрации не стал комментировать сомнения президента относительно энергетического перемирия.

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«Соединенные Штаты продолжают играть конструктивную роль, ведя переговоры с обеими сторонами и работая над прекращением войны», — сказал представитель.

Украина также получила от России некоторые сигналы относительно возможной готовности Москвы рассмотреть энергетическое перемирие. Об этом сообщил осведомленный с ситуацией человек, не уточнив, что именно стоит за этими сигналами.

Зачем США энергетическое перемирие между Украиной и РФ

Для США энергетическое перемирие является частью более широкой попытки показать результаты мирных усилий в преддверии промежуточных выборов.

Представители окружения Трампа продолжают обращать его внимание на влияние украинских атак на энергетический рынок. Они отмечают, что сокращение ударов по российской энергетической инфраструктуре имеет значение для цен на энергоносители.

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Именно поэтому американские представители работают над механизмом, предусматривающим одновременное прекращение Украиной и Россией атак на энергетические объекты, рассказали изданию люди, знающие ход переговоров.

Вероятно, Вашингтон рассматривает возможность заключения отдельной, ограниченной договоренности. Она позволила бы продемонстрировать определенный прогресс в переговорах, не дожидаясь предварительного достижения полного мирного соглашения.

Переговоры Украины, России и США об энергетическом перемирии

Ожидается, что вопросы энергетического перемирия, а также возможного возобновления зернового коридора в Черном море могут стать частью повестки трехсторонних переговоров Украины, России и США. По предварительной информации, встреча может состояться на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Мы единственная страна в мире, которая может играть такую посредническую роль», — заявил представитель Белого дома по поводу трехсторонних переговоров.

Украинские и американские представители уже озвучили России свои предложения по дальнейшим шагам. По словам людей, знакомых с ситуацией, теперь «мяч на стороне России».

Переговорный процесс также проходил при посредничестве представителя российского президента Кирилла Дмитриева. На прошлой неделе он посетил США, где встретился с Уиткоффом и Кушнером. Американское чиновник, осведомленный о ходе переговоров, сообщил, что стороны, в частности, обсудили предложения по энергетическому перемирию.

Теперь Вашингтон и Киев ожидают, что Дмитриев донесет результаты этих обсуждений руководству России и поможет выяснить позицию Москвы относительно потенциальных трехсторонних переговоров.

Преимущества и риски для Украины от энергетического перемирия

Глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко в комментарии Kyiv Independent очертил возможные преимущества и риски договоренности об энергетическом перемирии.

«Есть плюсы и минусы. Очевидное преимущество для нас — сохранение нашей энергосистемы и спасение человеческих жизней. Но, с другой стороны, наши дальние удары очень болезненны для России и ее военной машины. Есть и определенные недостатки… Впрочем, я склоняюсь к такому перемирию», — сказал Мережко.

Соучредительница и руководительница аналитического департамента Украинского центра безопасности и сотрудничества Оксана Кузан отметила, что для нового соглашения необходимы постоянный мониторинг и понятный порядок фиксации и проверки возможных нарушений. По ее мнению, к контролю за исполнением договоренностей могли бы присоединиться США и европейские государства.

«От США можно ожидать спутникового мониторинга ситуации, в то время как другие близкие международные партнеры также проинформированы и выдвинули свои предложения по работе над соответствующим соглашением», — сказала Кузан.

Однако даже создание механизмов контроля не устраняет сомнения украинских чиновников относительно готовности России выполнять будущую договоренность. Мережко, со своей стороны, обратил внимание на предыдущие случаи, когда, по его оценке, Путин нарушал заключенные соглашения.

«Есть 100% уверенность, основанная на опыте, что Путин никогда не соблюдает соглашения. В любой момент, если это будет ему выгодно, он легко может нарушить их», — сказал народный депутат.

Напомним, по данным The Atlantic, Уиткофф и Кушнер обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве план ограниченного перемирия как первый шаг к более широкому мирному соглашению, совмещая переговоры с продвижением бизнес-интересов. В октябре американцы планируют организовать в Абу-Даби трехстороннюю встречу представителей США, Украины и России по прекращению ударов по энергетике, а при посредничестве Египта готовится соглашение о безопасности судоходства в Черном море.

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