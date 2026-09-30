Они есть почти на каждой кухне: 6 привычных вещей таят в себе серьезную опасность

Опасности для детей на кухне: шесть вещей, которые стоит проверить / © Associated Press

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Обычная домашняя кухня может таить опасности для маленьких детей в местах, на которые взрослые зачастую даже не обращают внимания. Бывшая австралийская парамедик Никки Джуркуц назвала шесть вещей, которые могут привести к травмам, отравлению, ожогам, удушью или даже утоплению.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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По словам Джуркуц, многие серьезные случаи, с которыми она сталкивалась во время работы, происходили в обычных домах. Поэтому она советует родителям осматривать кухню буквально глазами ребенка — обращать внимание на все, до чего малыш может дотянуться, что может открыть, потянуть на себя или положить в рот.

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Одной из таких угроз является ведро с водой. Джуркуц подчеркнула, что для младенца опасными могут быть даже пять сантиметров воды. Маленькие дети могут опрокинуться головой вперед и не смогут самостоятельно подняться. Поэтому она советует сразу выливать воду из ведер, а сами емкости хранить в перевернутом положении.

Еще одна опасность — цельные ягоды винограда. Из-за своих размеров и гладкой поверхности ягода может перекрыть дыхательные пути ребенка. Чтобы снизить риск удушья, виноград рекомендуется разрезать вдоль на четыре части.

Родителям следует обратить внимание и на шнуры от жалюзи. Если они свободно свисают, ребенок может запутаться в них шеей и не иметь достаточно сил, чтобы освободиться. Джуркуц советует закреплять такие шнуры высоко на стене, а детские кроватки не ставить возле окон.

Опасной может быть и открытая посудомоечная машина, особенно если ножи в ней расположены лезвиями вверх. Для малыша открытая дверца может стать своеобразной ступенькой, поэтому ножи следует загружать острием вниз, а машину — держать закрытой, когда ею не пользуются.

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Кроме того, бывшая фельдшерша обратила внимание на кастрюли на плите. Ручка, повернутая наружу, оказывается в зоне досягаемости ребенка, который может потянуть посуду на себя и обжечься. Джуркуц советует поворачивать ручки внутрь плиты и, по возможности, пользоваться конфорками, расположенными дальше от края. В случае ожога она рекомендует в течение 20 минут охлаждать пораженное место прохладной проточной водой.

Шестой угрозой могут стать обычные сумки и рюкзаки, оставленные на полу. Внутри них нередко лежат лекарства, до которых ребенок может легко добраться. Джуркуц призывает держать сумки вне досягаемости малышей и просить об этом гостей.

В организации Kidsafe Victoria также отмечают, что лекарства, витамины и другие потенциально ядовитые вещества следует хранить в закрытом шкафу на высоте не менее 1,5 метра и вне поля зрения детей.

Напомним, родители должны были отвезти 18-месячную девочку в детский сад, однако она осталась в машине на весь день. Когда ребёнка нашли, она уже была без сознания.

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