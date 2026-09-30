На шаг ближе к "лекарству от старения": как экспериментальный препарат продлил жизнь животных

Старение

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Экспериментальный препарат позволил продлить продолжительность жизни дрожжей, червей и плодовых мушек до 25%. Исследователи предполагают, что в будущем подобный подход может быть проверен и на млекопитающих, однако до испытаний на людях еще далеко.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Aging Cell.

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Речь идет о препарате под названием 991, непосредственно активирующем белок AMPK. Он играет немаловажную роль в регулировании энергетического баланса клеток и помогает организму адаптироваться к ситуациям, когда энергии недостаточно.

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AMPK иногда называют своеобразным «датчиком горючего» клеток. Когда уровень энергии снижается, этот механизм угнетает процессы, требующие много энергии, и активирует те, которые помогают ее производить.

Естественным путем AMPK активируется, в частности, при физических нагрузках, голодании и других видах физиологического стресса. Ученые давно исследуют этот белок из-за его связи с метаболизмом, воспалением и процессами восстановления клеток.

В новой работе ученые использовали препарат 991 для прямого воздействия на AMPK в трех организмах – дрожжах, нематодах и плодовых мушках. Во всех трех случаях исследователи зафиксировали положительное влияние на продолжительность жизни, причем максимальное увеличение составило около 25%.

«То, что нам удалось продлить жизнь дрожжей, червей и мух, очень важно», — отметила доктор Гелена Кошеме, возглавляющая группу по исследованию окислительно-восстановительного метаболизма Медицинского исследовательского совета Великобритании.

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По ее словам, результаты трех видов организмов, существенно отличающихся друг от друга, дают основания продолжать исследования и проверить, будет ли работать такой механизм у млекопитающих.

Следующим этапом учёные планируют выяснить, можно ли получить аналогичный эффект у мышей.

В то же время исследователи отмечают: говорить о препарате как о средстве для продления жизни человека пока рано. Профессор Филиппе Кабрейру из Медицинского исследовательского совета Великобритании отметил, что до клинических испытаний препаратов против старения на людях еще очень далеко.

Ученые также обращают внимание на то, что некоторые препараты, в частности метформин, уже способны влиять на путь AMPK. Однако они действуют косвенно, поэтому результаты таких исследований сложнее интерпретировать.

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Новая работа стала первым исследованием, в котором продемонстрировано, что прямое фармакологическое активирование AMPK может влиять на продолжительность жизни живых организмов нескольких разных видов.

Как мы писали, ученые предположили, что продолжительность жизни человека может иметь фундаментальный биологический предел , который не удастся преодолеть даже при эффективном лечении возрастных болезней. Математическое моделирование показало, что при максимально благоприятном сценарии люди теоретически могли бы жить примерно 150–190 лет. Причиной ограничения могут стать случайные мутации ДНК, постепенно накапливающиеся в клетках и ухудшающие работу органов. В то же время авторы отмечают, что это не прогноз будущей продолжительности жизни, а математическая модель для оценки потенциального биологического предела.

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