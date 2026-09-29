"Хотят, чтобы люди боялись идти в супермаркет": западные СМИ предупредили о новой тактике ударов по Киеву

Последствия атаки на Киев / © Associated Press

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Россия может ужесточить кампанию ударов по Киеву еще до начала зимы, одновременно используя ракетные атаки, дроны, диверсии и информационные операции. По данным издания, целью этой кампании может быть создание максимально сложных условий жизни в столице и усиление общественного напряжения.

Об этом пишет The Economist.

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По информации издания, украинская разведка еще до последней волны атак предупреждала о подготовке сразу трех направлений кампании — бомбардировок, диверсий и политической дестабилизации. Два украинских чиновника заявили, что российские силы могут пытаться вывести из строя не только очевидные военные цели, но и объекты, от которых зависит повседневная жизнь жителей столицы.

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Среди потенциальных целей называли дата-центры и супермаркеты. В издании отмечают, что российские удары по Киеву в последние дни охватывали гражданские объекты, в частности магазины, детские площадки и дата-центры.

Россия готовит новую волну ударов к зиме

По оценке украинских чиновников, интенсивность атак должна возрасти еще до наступления холодов, а попытки дестабилизировать Киев могут достичь пика в ноябре.

«Они хотят, чтобы люди боялись ходить в супермаркет», — приводит слова одного из украинских чиновников The Economist.

Параллельно Россия уже атакует объекты, связанные с электроэнергией, водоснабжением и канализацией, включая насосные системы. При этом самой большой угрозой остаются баллистические ракеты, которые сложно перехватывать.

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Однако в последнее время, как отмечают авторы статьи, все большую роль играют новые более дешевые реактивные беспилотники с дистанционным управлением, которые могут изменять направление полета и искать цель в реальном времени. Украина, по данным издания, пока не располагает необходимым количеством средств для их перехвата.

Один из представителей украинских служб безопасности утверждает, что у России «тысячи» таких дронов в запасе и она накапливает баллистические ракеты. По его словам, Москва планирует использовать значительную часть этого запаса в ближайшие два месяца.

Диверсии и агентурная сеть

Вторая составляющая российской кампании, по данным издания, может разворачиваться непосредственно внутри Украины. Речь идет о возможных покушениях, диверсиях и других террористических атаках.

Украинская контрразведка, как отмечает The Economist, заявляет о срыве примерно семи-восьми российских планов еженедельно. Часть исполнителей вербуют непосредственно в Украине через мессенджеры, в частности Telegram. В других случаях Россия может направлять своих агентов непосредственно с территории РФ.

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По данным украинских чиновников, после начала полномасштабного вторжения многих российских агентов удалось ликвидировать, однако в стране могут оставаться законсервированные агентурные сети.

Ставка на усталость и информационный хаос

Третье направление — попытки влиять на настроения украинцев через дезинформацию. Такой сценарий сложнее оценивать, поскольку у украинского общества уже есть значительный опыт противодействия российской пропаганде.

Однако после лет войны в стране растет усталость, а проблемы с коррупцией, организацией работы государственных структур и кадровыми решениями могут быть использованы российской пропагандой. В издании предполагается, что масштабные перебои в привычной жизни могут усиливать внутреннее раздражение.

Андрей Коваленко, до недавнего времени занимавший пост руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, скептически оценивает способность российских информационных кампаний заставить украинцев требовать капитуляции. Он отмечает, что подобные планы Россия строит регулярно.

Сможет ли Россия парализовать столицу

Несмотря на удары по дата-центрам, интернет в Киеве остается в значительной степени децентрализованным, поэтому отдельные атаки вряд ли способны полностью отключить цифровую инфраструктуру города. Похожая ситуация и с энергосистемой.

Эксперт по энергетике Ольга Бабий отмечает, что после нескольких лет войны украинская инфраструктура действительно потеряла значительную часть резервных мощностей. В то же время аварийные бригады приобрели значительный опыт быстрого восстановления поврежденных объектов.

«Нужно смотреть на нашу инфраструктуру не с точки зрения того, можно ли ее уничтожить, а с точки зрения того, можно ли ее восстановить и как быстро», — сказала Бабий.

Несмотря на постоянные атаки, жизнь Киева продолжается. Однако в столице уже заметны признаки того, что часть жителей готовится к сложной зиме: загородные дома возле Киева и в западных регионах Украины, по данным издания, активно резервируют на холодный сезон.

Число жителей столицы уже уменьшилось по сравнению с первыми годами полномасштабной войны — с примерно 3,7 миллиона до 3,3 миллиона. По данным должностных лиц, этой зимой отдельные районы Киева могут опустеть еще больше.

Напомним, что российские атаки по столице в 2026 году уже стали значительным испытанием для гражданского населения. За период с мая по август в результате массированных ударов по Киеву погибли более 120 человек, а отдельные атаки приводили к десяткам погибших за одну ночь. Нынешние удары стали одними из самых кровавых для столицы.

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