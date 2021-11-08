У світі вперше діагностували астму, спричинену змінами клімату

За словами медиків, забруднення повітря від лісових пожеж у липні та серпні в 43 рази перевищило прийнятні норми.

У Канаді лікар вперше у світі поставив діагноз "астма, викликана через зміни у кліматі". Він стверджує, що спека і погана якість повітря сприяли погіршенню здоров’я пацієнтки, яка звернулася до нього зі скаргами на утруднене дихання.

Про це заявив доктор Кайл Меррітт, який працює в лікарні в Нельсоні, Британська Колумбія, пише Times Colonist та Science Times.

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"Якщо ми не будемо дивитися на основну причину, а лише лікувати симптоми, ми будемо все більше відставати", — сказав лікар у відділенні невідкладної допомоги Glacier Media .

Зазначимо, у Британській Колумбії цього літа був встановлений новий рекорд Канади, де температура досягла 121 градус за Фаренгейтом (49,5 градуса за Цельсієм). Як тоді повідомляла місцева влада, через спеку загинули понад півтисячі людей. Коли хвиля спеки відступила, ще одна небезпека для здоров’я з’явилася через густий дим від лісових пожеж, який погіршив якість повітря.

Висновки Мерріта та інших лікарів у західній канадській провінції надихнули його колег на створення організації " Лікарі та медсестри для планетарного здоров’я " . Згідно з веб-сайтом , медичні працівники створили групу, щоб домагатися покращення здоров’я шляхом збереження навколишнього середовища. Вони висловили занепокоєння з приводу кліматичної проблеми та її потенційних наслідків для здоров’я. З а їхніми словами, забруднення повітря від лісових пожеж у липні та серпні в 43 рази перевищило прийнятні норми.лідків для здоров’я.

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