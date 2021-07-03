До боротьби з лісовими пожежами у Канаді залучать військових

Якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців.
Для допомоги вогнеборцям у боротьбі з лісовими пожежами у канадській провінції Британська Колумбія залучать військових. За словами міністра оборони Канади Хаджита Саджана, військові облаштують базу у місті Едмонтон.
Про це поінформував CBC News.
“Міністр громадської безпеки Канади оголосив, що федеральний уряд наразі координує із владою Британської Колумбії мобілізацію військової допомоги”, - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Канади Хаджит Саджан зазначив, що військові облаштують базу у місті Едмонтон, з якої надаватимуть авіаційну підтримку та до 350 осіб особового складу.
Також, за словами Саджана, якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців.
Як повідомлялося, у Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Окрім того, у канадській провінції Британська Колумбія внаслідок "катастрофічної пожежі" згоріло селище Літтон.