До боротьби з лісовими пожежами у Канаді залучать військових

До боротьби з лісовими пожежами у Канаді залучать військових

Якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців.

Для допомоги вогнеборцям у боротьбі з лісовими пожежами у канадській провінції Британська Колумбія залучать військових. За словами міністра оборони Канади Хаджита Саджана, військові облаштують базу у місті Едмонтон.

Про це поінформував CBC News.

“Міністр громадської безпеки Канади оголосив, що федеральний уряд наразі координує із владою Британської Колумбії мобілізацію військової допомоги”, - йдеться у повідомленні.

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Міністр оборони Канади Хаджит Саджан зазначив, що військові облаштують базу у місті Едмонтон, з якої надаватимуть авіаційну підтримку та до 350 осіб особового складу.

Також, за словами Саджана, якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців.

Як повідомлялося, у Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Окрім того, у канадській провінції Британська Колумбія внаслідок "катастрофічної пожежі" згоріло селище Літтон.

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