К борьбе с лесными пожарами в Канаде привлекут военных

Если возникнет необходимость, эти ресурсы можно будет использовать для помощи в эвакуации пожарных и местных жителей.
Для помощи пожарным в борьбе с лесными пожарами в канадской провинции Британская Колумбия привлекут военных. По словам министра обороны Канады Хаджита Саджана, военные обустроят базу в городе Эдмонтон.
Об этом сообщил CBC News.
"Министр общественной безопасности Канады объявил, что федеральное правительство пока координирует с властью Британской Колумбии мобилизацию военной помощи", — говорится в сообщении.
Министр обороны Канады Хаджит Саджан отметил, что военные обустроят базу в городе Эдмонтон, с которой будут оказывать авиационную поддержку и до 350 человек личного состава.
Также, по словам Саджана, если возникнет необходимость, эти ресурсы можно будет использовать для помощи в эвакуации пожарных и местных жителей.
Как сообщалось, в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Кроме того, в канадской провинции Британская Колумбия в результате "катастрофического пожара" сгорел поселок Литтон.