К борьбе с лесными пожарами в Канаде привлекут военных

К борьбе с лесными пожарами в Канаде привлекут военных

Если возникнет необходимость, эти ресурсы можно будет использовать для помощи в эвакуации пожарных и местных жителей.

Для помощи пожарным в борьбе с лесными пожарами в канадской провинции Британская Колумбия привлекут военных. По словам министра обороны Канады Хаджита Саджана, военные обустроят базу в городе Эдмонтон.

Об этом сообщил CBC News.

"Министр общественной безопасности Канады объявил, что федеральное правительство пока координирует с властью Британской Колумбии мобилизацию военной помощи", — говорится в сообщении.

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Министр обороны Канады Хаджит Саджан отметил, что военные обустроят базу в городе Эдмонтон, с которой будут оказывать авиационную поддержку и до 350 человек личного состава.

Также, по словам Саджана, если возникнет необходимость, эти ресурсы можно будет использовать для помощи в эвакуации пожарных и местных жителей.

Как сообщалось, в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Кроме того, в канадской провинции Британская Колумбия в результате "катастрофического пожара" сгорел поселок Литтон.

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