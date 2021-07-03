Шевченко определился с заявкой на матч с Англией

Шевченко определился с заявкой на матч с Англией

К заявлению попали 24 футблолисты.

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с заявкой на матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии, который состоится сегодня в итальянском Риме.

Об этом сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что в заявку попали 24 футблолисты. Состав сборной:

Вратари: Георгий Бущан ( "Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — "Шахтер")

Защитники: Эдуард Соболь (бельгийский "Брюгге"), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик (все — "Динамо"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — "Шахтер")

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — "Динамо"), Андрей Ярмоленко (английский "Вест Хэм"), Руслан Малиновский (итальянская "Аталанта" ), Евгений Макаренко (бельгийский "Кортрейк"), Александр Зинченко (английский "Манчестер Сити"), Роман Безус (бельгийский "Гент")

Нападающие: Роман Яремчук (бельгийский "Гент"), Артем Довбик (СК "Днепр-1").

Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1:1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

Новости Украины: сборная и болельщики готовятся к четвертьфинальному матчу "Евро-2020"

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