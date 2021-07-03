Словакия изменила правила пересечения границы: как въехать украинском

Украина находится в "красном" списке.

Соваччина изменила правила пересечения границы для иностранных граждан.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Туристы, въезжающие на территорию Словакии стран "красный список" обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica. К слову, Украина находится в этом списке. Сделать это следует до прибытия в страну, поскольку пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого Интернет.

В ГНСУ отмечают, новые правила касаются и тех, кто въезжает в Словакию поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) — Чиерна-над-Тисоу". Человека, который прибудет поездом, но не зарегистрируется на сайте, не пустят в страну.

Отмечается, с 19:00 5 июля граждане Евросоюза при въезде на территорию Словакии проверять цифровые COVID-карты через мобильный приложение.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновила международное железнодорожное сообщение с и Словакией: запустили два ежедневных поезда сообщением Кошице — Мукачево. Они будут отправляться по словацким времени, а прибывать в Мукачево — по украинскому. Кроме того, "Укрзализныця" восстанавливает поезда сообщением Кошице — Чоп и Чиерна над Тисой — Чоп. Они будут курсировать ежедневно до середины декабря.

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