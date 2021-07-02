"Укрзализныця" запустила поезд в Словакию

Компания запустила два ежедневных поезда сообщением Кошице — Мукачево.
"Укрзализныця" возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Благодаря улучшению эпидемической ситуации "Укрзализныця" запустила два ежедневных поезда сообщением Кошице — Мукачево. Они будут отправляться по словацким времени, а прибывать в Мукачево — по украинскому.
Кроме того, "Укрзализныця" восстанавливает поезда сообщением Кошице — Чоп и Чиерна над Тисой — Чоп. Они будут курсировать ежедневно до середины декабря.
Напомним, что в июне "Укрзализныця" возобновила движение поездов за границу. Сейчас прямым поездом из Киева можно добраться до пяти столиц европейских стран — Праги (Чехия), Братиславы (Словакия), Будапешт (Венгрия), Варшавы (Польша) и Бухарест (Румыния).