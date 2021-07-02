"Укрзалізниця" запустила потяг до Словаччини

Компанія запустила два щоденних потяги сполученням Кошице - Мукачеве.
"Укрзалізниця" відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Завдяки покращенню епідемічної ситуації "Укрзалізниця" запустила два щоденних потяги сполученням Кошице - Мукачеве. Вони вирушатимуть за словацьким часом, а прибуватимуть до Мукачевого - за українським.
Крім того, "Укрзалізниця" відновлює потяги сполученням Кошице - Чоп і Чієрна над Тисою - Чоп. Вони курсуватимуть щоденно до середини грудня.
Нагадаємо, що в червні "Укрзалізниця" відновила рух потягів за кордон. Нині прямим поїздом із Києва можна дістатися до п'яти столиць європейських країн – Праги (Чехія), Братислави (Словаччина), Будапешту (Угорщина), Варшави (Польща) та Бухаресту (Румунія).