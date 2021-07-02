Під Дніпром 8-річна дівчинка проткнула ногу цвяхом, який стирчав з дошки (фото)

Під Дніпром 8-річна дівчинка проткнула ногу цвяхом, який стирчав з дошки (фото)

Нещасний випадок стався під час дозвілля увечері.

У місті Синельникове Дніпропетровської області 8-річна дівчинка ніжкою наткнулася на цвях. Дитина потребувала допомоги рятувальників.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Виявилося, що нещасний випадок трапився увечері 1 липня на вулиці Молодогвардійській під час дозвілля. Рятувальники, які приїхали на допомогу, з'ясували, що дитина перелазила через паркан і проткнула ногу цвяхом, який стирчав з дерев'яної дошки.

Для того, щоб визволити дівчинку, рятувальники відпиляли дошку бензопилою. Після цього вони перенесли дівчинку до автомобіля екстреної медичної допомоги для подальшого огляду медиками.

Загалом дівчинці допомагало четверо рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки обласної ДСНС.

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Як повідомлялося, у Києві на спортивному майданчику хлопчик потрапив у металеву пастку.

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