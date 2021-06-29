В Одеській області дитина загинула в трансформаторній будці

П'ятирічний хлопчик помер від удару струмом.

В одному з сіл Ізмаїльського району під час відпочинку з батьком - поблизу озера - п'ятирічний хлопчик заліз у трансформаторну будку і загинув від удару струмом.

Як повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області, поліцейські будуть встановлювати, чому об'єкт, який становить небезпеку для людей, не був на замку, а маленький хлопчик - під наглядом дорослих.

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Відомості за цим фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок", ч.1 ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), та ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Нагадаємо, у Харкові підлітки бавилися на залізничному мосту. 13-річна дівчинка вилізла на конструкцію і її вдарило струмом, після чого дитина впала з мосту і загинула.

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