В Одесской области ребенок погиб в трансформаторной будке

Пятилетний мальчик умер от удара током.

В одном из сел Измаильского района во время отдыха с отцом — вблизи озера — пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и погиб от удара током.

Как сообщает прессслужба ГУНП в Одесской области, полицейские будут устанавливать, почему объект, который представляет опасность для людей, не был на замке, а маленький мальчик — под присмотром взрослых.

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Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", ч.1 ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), и ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Напомним, в Харькове подростки играли на железнодорожном мосту. 13-летняя девочка забралась на конструкцию и ее ударило током, после чего ребенок упала с моста и погибла.

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