В Харьковской области утонул 6-летний ребенок

Тело мальчика доставали водолазы.

В Красноградском районе Харьковской области утонул 6-летний мальчик.Водолазы достали со дна пруда тело.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Происшествие случилось днем 15 июня в селе Слобожанское Красноградского района. В местном пруду утонул 6-летний ребенок.

В поиске мальчика были задействованы специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Напомним, что на пляже в Запорожье утонул подросток. Тело 14-летнего юноши нашли местные жители в воде у берега.

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