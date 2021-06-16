В Харьковской области утонул 6-летний ребенок

Тело мальчика доставали водолазы.
В Красноградском районе Харьковской области утонул 6-летний мальчик.Водолазы достали со дна пруда тело.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Происшествие случилось днем 15 июня в селе Слобожанское Красноградского района. В местном пруду утонул 6-летний ребенок.
В поиске мальчика были задействованы специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Напомним, что на пляже в Запорожье утонул подросток. Тело 14-летнего юноши нашли местные жители в воде у берега.