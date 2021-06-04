На Волыни утонул 12-летний мальчик

До приезда спасателей ребенок уже был мертвым.

В селе Затурцы Владимир-Волынского района Волынской области в водоеме утонул 12-летний мальчик. Сообщение о трагедии спасатели получили в четверг, 3 июня, в 17:16.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Волынской области.

"В Службу 101 поступило сообщение, что в естественном водоеме утонул 12-летний мальчик. Тело ребенка подняли на поверхность работники группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения", — сообщили чрезвычайники.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Одесской области в Белгороде-Днестровском районе утонул 12-летний мальчик. Он ушел вместе с другими детьми на реку, чтобы искупаться.

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