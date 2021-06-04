В единственном экземпляре: Bugatti представила свой самый дорогой эксклюзивный автомобиль

Хотя совсем недавно он имел этот статус во всем мире.

Компания Bugatti официально представила готовый экземпляр серийного суперкара La Voiture Noire.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что эта машина выполнена в единственном экземпляре, а ее владельцем является неназванный клиент. Последний раз Bugatti La Voiture Noire официально показывался на публике в декабре 2020 года. Его использовали, как рождественское украшение в Мольсайме. Концепт La Voiture Noire, в свою очередь, показали несколько лет назад на престижном автошоу в Женеве.

На превращение концепта в полноценный автомобиль, на котором можно выезжать на дорогу, потребовалось два года. По словам создателей, La Voiture Noire является современной интерпретацией машины Жана Бугатти Bugatti Type 57 SC Atlantic. На строительство автомобиля ушло 65 тысяч человекочасов ручного труда.

Bugatti

Для отделки салона использованы лучшие сорта кожи ручной выделки, карбоновые панели и полированный алюминий. В процессе работы над машиной были внесены многочисленные изменения в конструкцию. В частности, автомобиль получил более эффективную систему охлаждения двигателя, новые колесные диски, а также прошел полный цикл испытаний в аэродинамической трубе и на тестовом полигоне.

Стоимость La Voiture Noire озвучили во время презентации. Она составляла 11 миллионов евро. Но, по словам президента Bugatti Стефана Винкельмана, продали его за 16,5 миллиона евро. Эта стоимость позволяла французскому суперкару длительное время держать статус "самого дорогого автомобиля на планете", пока не появился роскошный Rolls-Royce за 28 млн долларов.

Bugatti

Особенность суперкара Bugatti La Voiture Noire в его кузове из углеволокна, как в Bugatti Divo, и он использует тот же 8,0-литровый двигатель W16 мощностью 1 500 лошадиных сил и 1 600 Ньютон-метров крутящего момента в Chiron и Chiron Sport.

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