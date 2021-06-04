У єдиному екземплярі: Bugatti представила свій ексклюзивний найдорожчий автомобіль

Хоча зовсім нещодавно він мав цей статус в усьому світі.

Компанія Bugatti офіційно представила готовий екземпляр серійного суперкара La Voiture Noire.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначимо, що ця машина виконана в єдиному екземплярі, а її власником є неназваний клієнт. Востаннє Bugatti La Voiture Noire офіційно показувався на публіці в грудні 2020 року. Його використовували, як різдвяну прикрасу в Мольсаймі. Концепт La Voiture Noire, своєю чергою, показали кілька років тому на престижному автошоу у Женеві.

На перетворення концепту на повноцінний автомобіль, на якому можна виїжджати на дорогу, треба було два роки. За словами творців, La Voiture Noire є сучасною інтерпретацією машини Жана Бугатті Bugatti Type 57 SC Atlantic. На будівництво автомобіля пішло 65 тисяч людиногодин ручної праці.

Bugatti

Для обробки салону використані кращі сорти шкіри ручної вичинки, карбонові панелі та полірований алюміній. В процесі роботи над машиною було внесено численні зміни у конструкцію. Зокрема, автомобіль отримав більш ефективну систему охолодження двигуна, нові колісні диски, а також пройшов повний цикл випробувань в аеродинамічній трубі і на тестовому полігоні.

Вартість La Voiture Noire озвучили під час презентації. Вона становила 11 мільйонів євро. Але, за словами президента Bugatti Стефана Вінкельмана, продали його за 16,5 мільйона євро. Ця вартість дозволялу французькому суперкару тривалий час тримати статус "найдорожчого автомобіля на планеті", поки не з'явився розкішний Rolls-Royce за 28 млн доларів.

Bugatti

Особливість суперкара Bugatti La Voiture Noire в його кузові з вуглеволокна, як у Bugatti Divo, і він використовує той же 8,0-літровий двигун W16 потужністю 1 500 кінських сил і 1 600 Ньютон-метрів крутного моменту, що в Chiron і Chiron Sport.

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