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Народний артист України Микола Завгородній помер від коронавірусу

Народний артист України Микола Завгородній помер від коронавірусу

Народний артист України Микола Завгородній помер від коронавірусу

Артиста не стало у 68 років.

Актор, Народний артист України Микола Завгородній пішов з життя.

Артиста не стало 3 червня внаслідок тривалої боротьби з хворобою, яка розвинулася після перенесеного коронавірусу. Завгородньому було 68 років. Про трагедію повідомили на офіційному сайті Одеського академічного театру музикальної комедії, солістом якого артист був.

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"Микола Завгородній був з нами більш ніж 40 років. Такий колоритний, талановитий актор, який володів почуттям гумору, вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років Микола Завгородній захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету. Його доброзичливість розповсюджувалась на кожного працівника", - йдеться у повідомленні на сайті театру.

© muzkomediya.com
muzkomediya.com

Прощання з Миколою Завгороднім відбудеться 5 червня об 11:00 біля головного входу у театр.

Нагадаємо, що днями відомий актор, народний артист України Валерій Шептекіта помер від ускладнень внаслідок коронавірусу. Артисту було 80 років.