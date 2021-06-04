Прайм-статус у CS:GO більше не отримати безкоштовно

У CS:GO прибрали можливість заробити прайм-статус безкоштовно.

В останньому оновленні CS:GO, яке вийшло в ніч проти 4 червня, розробники корпорації Valve змінили систему прайм-статусів у грі. Тепер їх не заробити безкоштовно. Про це повідомили в офіційному блозі CS:GO.

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Раніше накопичення досвіду дозволяло гравцям отримати прайм-статус безкоштовно, коли вини досягнуть 21 рівня. Після оновлення ця опція стала недоступна. Без акаунту з прайм-статусом більше неможливо отримувати досвід, звання, ранги, безкоштовні дропи і медалі за службу. Також без нього немає доступу до рейтингових матчів.

Однак ті, хто вже заробив прайм-статус раніше, збережуть його.

Для облікових записів без прайм-статусу доступні лише матчі в режимі без рейтингу, в яких не діють обмеження за званням. Маючи прайм-статус, можна грати як в рейтинговому, так і в безрейтиговому, режимах.

У Steam CS:GO Prime Status Upgrade коштує 410 гривень.

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