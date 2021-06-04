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У Сербії вибухнули артилерійські склади збройової фабрики

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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У Сербії вибухнули артилерійські склади збройової фабрики

Twitter: djokicaleksanda

Під час пожежі на фабриці перебували 60 робітників.

На сербській фабриці "Слобода" оборонно-промислового комплексу сталася пожежа. Там вибухнули склади з боєприпасами.

Про це пише місцеве видання Novosti.rs.

Робітники встигли сховатися в бетонному бомбосховищі. Рятувальники евакуювали жителів прилеглих районів. Додають, що і раніше були чутні вибухи, але диму над фабрикою більше не видно. Також залишається перекритою дорога до заводу.

Нагадаємо, в Одеській області в Усатівській ОТГ нетверезий чоловік влаштував стрілянину під час застілля з друзями. Копи, окрім пістолета, знайшли в нього ще й гранату.

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