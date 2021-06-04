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В Сербии взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
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338
В Сербии взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики

Twitter: djokicaleksanda

Во время пожара на фабрике находились 60 рабочих.

На сербской фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса произошел пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.

Об этом пишет местное издание Novosti.rs.

Рабочие успели спрятаться в бетонном бомбоубежище. Спасатели эвакуировали жителей близлежащих районов. Добавляют, что и раньше были слышны взрывы, но дыма над фабрикой больше не видно. Также остается перекрытой дорога к заводу.

Напомним, в Одесской области в Усатовской ОТГ нетрезвый мужчина устроил стрельбу во время застолья с друзьями. Копы, кроме пистолета, нашли у него еще и гранату.

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