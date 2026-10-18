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- Украина
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В Тернополе возле школы произошла стрельба: ранен несовершеннолетний
По данным СМИ, в сквере у одной из школ Тернополя нетрезвый мужчина открыл огонь по несовершеннолетнему.
В Тернополе у здания одной из школ произошла стрельба. В результате инцидента ранен.
Об этом передает «Суспільне Тернопіль» со ссылкой на Патрульную полицию области.
Отмечается, что стрельба произошла в сквере около 21 школы. Полицейские выясняют все происшествия.
Как добавляет местное издание «20 минут. Тернополь», мужчина, вероятно, в состоянии опьянения выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего доставили в медучреждение. У него есть телесные повреждения. Стрельца задержали.
«Полицейские в 21.43 получили сообщение, что неизвестный мужчина, вероятно, в нетрезвом состоянии, произвел выстрел в прохожего из, возможно, травматического оружия. Нарушитель выкрикивал и вел себя неадекватно», — сообщила старший инспектор управления патрульной полиции в области Виталия Щупляк.
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