В Тернополе возле школы произошла стрельба: ранен несовершеннолетний

Стрельба возле школы в Тернополе: ранен несовершеннолетний, детали от полиции / © Труха

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В Тернополе у здания одной из школ произошла стрельба. В результате инцидента ранен.

Об этом передает «Суспільне Тернопіль» со ссылкой на Патрульную полицию области.

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Отмечается, что стрельба произошла в сквере около 21 школы. Полицейские выясняют все происшествия.

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Как добавляет местное издание «20 минут. Тернополь», мужчина, вероятно, в состоянии опьянения выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего доставили в медучреждение. У него есть телесные повреждения. Стрельца задержали.

«Полицейские в 21.43 получили сообщение, что неизвестный мужчина, вероятно, в нетрезвом состоянии, произвел выстрел в прохожего из, возможно, травматического оружия. Нарушитель выкрикивал и вел себя неадекватно», — сообщила старший инспектор управления патрульной полиции в области Виталия Щупляк.

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