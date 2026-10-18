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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Тернополе возле школы произошла стрельба: ранен несовершеннолетний

По данным СМИ, в сквере у одной из школ Тернополя нетрезвый мужчина открыл огонь по несовершеннолетнему.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Стрельба возле школы в Тернополе: ранен несовершеннолетний, детали от полиции

Стрельба возле школы в Тернополе: ранен несовершеннолетний, детали от полиции / © Труха

В Тернополе у здания одной из школ произошла стрельба. В результате инцидента ранен.

Об этом передает «Суспільне Тернопіль» со ссылкой на Патрульную полицию области.

Отмечается, что стрельба произошла в сквере около 21 школы. Полицейские выясняют все происшествия.

Как добавляет местное издание «20 минут. Тернополь», мужчина, вероятно, в состоянии опьянения выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего доставили в медучреждение. У него есть телесные повреждения. Стрельца задержали.

«Полицейские в 21.43 получили сообщение, что неизвестный мужчина, вероятно, в нетрезвом состоянии, произвел выстрел в прохожего из, возможно, травматического оружия. Нарушитель выкрикивал и вел себя неадекватно», — сообщила старший инспектор управления патрульной полиции в области Виталия Щупляк.

Ранее мы писали, что в Ровенской «стрелка» на АЗС закончилась стрельбой и смертью «авторитета».

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