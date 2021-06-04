Прайм‑статус в CS:GO больше не получить бесплатно

В CS:GO убрали возможность заработать прайм-статус бесплатно.

В последнем обновлении CS:GO, которое вышло в ночь на 4 июня, разработчики корпорации Valve изменили систему прайм-статусов в игре. Была убрана возможность заработать их бесплатно. Об этом сообщили в официальном блоге CS:GO.

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Ранее накопление опыта позволяло игрокам получить прайм-статус бесплатно при достижении 21 уровня. После обновления эта опция стала недоступна. Без аккаунта с прайм-статусом больше невозможно получать опыт, звания, ранги, бесплатные дропы и медали за службу. Также без него нет доступа к рейтинговым матчам.

Однако те, кто уже заработал прайм-статус ранее, сохранят его.

Для учетных записей без прайм-статуса доступны лишь матчи в режиме без рейтинга, в которых не действуют ограничения по званиям. С прайм-статусом можно играть как в рейтинговом, так и в безрейтиговом, режимах.

В Steam CS:GO Prime Status Upgrade продается за 410 гривен.

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