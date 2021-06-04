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Народный артист Украины Николай Завгородний умер от коронавируса

Народный артист Украины Николай Завгородний умер от коронавируса

Народный артист Украины Николай Завгородний умер от коронавируса

Артиста не стало в 68 лет.

Актер, народный артист Украины Николай Завгородний ушел из жизни.

Артиста не стало 3 июня в результате длительной борьбы с болезнью, которая развилась после перенесенного коронавируса. Завгороднему было 68 лет. О трагедии сообщили на официальном сайте Одесского академического театра музыкальной комедии, солистом которого артист был.

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"Николай Завгородний был с нами более 40 лет. Такой колоритный, талантливый актер, обладавший чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании. Много лет Николай Завгородний защищал интересы коллектива театра как председатель профсоюзного комитета. Его доброжелательность распространялась на каждого работника", — говорится в сообщении на сайте театра.

© muzkomediya.com
muzkomediya.com

Прощание с Николаем Завгородним состоится 5 июня в 11:00 у главного входа в театр.

Напомним, что на днях известный актер, народный артист Украины Валерий Шептекита умер от осложнений в результате коронавируса. Артисту было 80 лет.