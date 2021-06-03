Актер из сериала "Папик" умер от коронавируса

Валерий Шептекита ушел из жизни в 80 лет.

Умер известный актер, народный артист Украины Валерий Шептекита.

Знаменитость, сыгравший друга деда Леопольда Карловича, ушел из жизни в 80 лет. Причина смерти — осложнения вследствие коронавируса. Печальная весть появилась на странице "Молодого театра" в Facebook.

"Скорбим... Сегодня отошел в мир иной народный артист Украины Валерий Иванович Шептекита. Мы всегда будем помнить его жизнерадостным и неравнодушным человеком, который не представлял своей жизни без театра! Искренне сочувствуем родным и близким. Светлая память!" — говорится в сообщении.

Скорбим ... Сегодня отошел в мир иной народный артист Украины Валерий Иванович Шептекита. Более 40 лет актер посвятил ... Опубликовано Молодой театр четверг, 3 июнь 2021

Валерий Шептекита посвятил "Молодому театру" более 40 лет. Он сыграл несколько сотен ролей, в частности, в "Сватанье на Гончаровке", "Дяде Ване", "Кайдашах", "Девичьем винограде" и исполнил роль Сирка в известной комедии "За двумя зайцами". Актер также сыграл более сорока ролей в кино и участвовал в дублировании фильмов.

Напомним, на днях от коронавируса умер актер и основатель Киевского Молодого театра Ярослав Гаврилюк. Заслуженный артист Украины ушел из жизни в возрасте 69 лет.

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