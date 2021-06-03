В Германии за сутки вакцинировали 1,2 млн граждан

На сегодня в стране введено 52,8 млн доз вакцины.

В Германии за минувшие сутки 2 июня прививки от коронавируса получили почти 1,2 млн человек.

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

По данным Института имени Роберта Коха, 37,1 млн человек или 44,6% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. 16,3 млн, или 19,6%, уже полностью вакцинированы.

Практически каждый пятый в Германии имеет полную защиту от коронавируса. Вакцинация в Германии началась в декабре 2020 года, используют вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZenecа.

Напомним, в мире сделали более двух миллиардов прививок против COVID-19: более половины из них пришлись на три страны. С 2,002 млрд прививок более 700 млн приходятся на Китай, более 220 млн — на Индию.

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