У Німеччині за добу вакцинували 1,2 млн громадян

На сьогодні у країні введено 52,8 мільйона доз вакцини.

У Німеччині за минулу добу 2 червня щеплення від коронавірусу отримали майже 1,2 млн людей.

Про це пише німецьке видання Die Zeit.

За даними Інституту імені Роберта Коха, 37,1 млн людей або 44,6% населення отримали принаймні одну дозу вакцини. 16,3 млн, або 19,6%, вже повністю вакциновані.

Практично кожен п'ятий у Німеччині має повний захист від коронавірусу. Вакцинація в Німеччині почалася в грудні 2020 року, використовують вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZenecа.

Нагадаємо, у світі зробили понад два мільярди щеплень проти COVID-19: більше половини з них припали на три країни. Із 2,002 млрд щеплень понад 700 млн припадають на Китай, більш як 220 млн - на Індію.

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