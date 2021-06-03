У світі зробили понад два мільярди щеплень проти COVID-19: більше половини з них припали на три країни

Визначити, скільки людей на планеті пройшли повний курс вакцинації, поки що неможливо.
У світі зробили понад два мільярди щеплень від коронавірусу. Із 2,002 млрд щеплень понад 700 млн припадають на Китай, більш як 220 млн - на Індію.
Про це в четвер, 3 червня, повідомляє ТАСС з посиланням на офіційні заяви влади і статистики ЗМІ.
Так США число введених доз наблизилося до 300 млн. Напередодні президент країни Джо Байден повідомив, що першу дозу вакцини отримали 63% дорослих американців.
У Росії, як повідомив у середу міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, перше щеплення зробили понад 18 млн жителів. За інформацією МОЗ, план масової вакцинації росіян виконано більш ніж на 25%.
Зазначається, що за часткою повністю вакцинованих жителів у світі лідирують такі країни, як Сейшельські Острови (там повністю щеплені понад 62% громадян) та Ізраїль (понад 60%).
Визначити, скільки людей на планеті пройшли повний курс вакцинації, поки що неможливо, оскільки більшість країн повідомляють тільки кількість вироблених і сертифікованих доз.
Тим часом станом на 3 червня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 1 214 883 особи.
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