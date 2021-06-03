Актор із серіалу "Папік" помер від коронавірусу

Валерій Шептекіта пішов з життя у 80 років.

Помер відомий актор, народний артист України Валерій Шептекіта.

Знаменитість, який зіграв друга діда Леопольда Карловича, пішов з життя у 80 років. Причина смерті – ускладнення внаслідок коронавірусу. Сумна звістка з’явилася на сторінці "Молодого театру" у Facebook.

"Сумуємо… Сьогодні відійшов у засвіти народний артист України Валерій Іванович Шептекіта. Ми завжди пам’ятатимемо його життєрадісною та небайдужою людиною, що не уявляла свого життя без Театру! Щиро співчуваємо рідним та близьким. Світла пам’ять!" – йдеться у повідомленні.

Сумуємо… Сьогодні відійшов у засвіти народний артист України Валерій Іванович Шептекіта. Понад 40 років актор присвятив... Опубліковано Молодий театр Четвер, 3 червня 2021 р.

Валерій Шептекіта присвятив "Молодому театру" понад 40 років. Він зіграв кілька сотень ролей, зокрема, у "Сватанні на Гончарівці", "Дяді Вані", "Кайдашах", "Дівочому винограді" та виконав роль Сірка у відомій комедії "За двома зайцями". Актор також зіграв понад сорок ролей у кіно та брав участь у дублюванні фільмів.

Нагадаємо, днями від коронавірусу помер актор та засновник Київського молодого театру Ярослав Гаврилюк. Заслужений артист України пішов з життя у віці 69 років.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання