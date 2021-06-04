На Волині втопився 12-річний хлопчик

До приїзду рятувальників дитина вже була мертвою.

У селі Затурці Володимир-Волинського району Волинської області у водоймі втопився 12-річний хлопчик. Повідомлення про трагедію рятувальники отримали у четвер, 3 червня, о 17:16.

Про це поінформувала пресслужба ДСНС Волинської області.

"До Служби 101 надійшло повідомлення, що в природній водоймі втопився 12-річний хлопчик. Тіло дитини підійняли на поверхню працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення", - повідомили надзвичайники.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Одеській області у Білгороді-Дністровському районі втопився 12-річний хлопчик. Він пішов разом з іншими дітьми на річку, щоб скупатись.

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