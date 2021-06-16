У Харківській області втопилася 6-річна дитина

Тіло хлопчика діставали водолази.
У Красноградському районі Харківської області втопився 6-річний хлопчик. Водолази дістали з дна ставка його тіло.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Подія трапилася вдень 15 червня в селі Слобожанське Красноградського району. У місцевому ставку втопилася 6-річна дитина.
У пошуку хлопчика були задіяні фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування і швидкого реагування ДСНС України.
Нагадаємо, що на пляжі в Запоріжжі потонув підліток. Тіло 14-річного юнака знайшли місцеві мешканці у воді біля берега.