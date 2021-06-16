У Харківській області втопилася 6-річна дитина

Тіло хлопчика діставали водолази.

У Красноградському районі Харківської області втопився 6-річний хлопчик. Водолази дістали з дна ставка його тіло.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подія трапилася вдень 15 червня в селі Слобожанське Красноградського району. У місцевому ставку втопилася 6-річна дитина.

У пошуку хлопчика були задіяні фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування і швидкого реагування ДСНС України.

Нагадаємо, що на пляжі в Запоріжжі потонув підліток. Тіло 14-річного юнака знайшли місцеві мешканці у воді біля берега.

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