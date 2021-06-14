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В Україні вихідними потонуло четверо дітей: що робити, аби уникнути трагедії

В Україні вихідними потонуло четверо дітей: що робити, аби уникнути трагедії

ДСНС України

Від початку року на водоймах потонули 8 дітей.

В Україні в перший місяць літа на водоймах потонули майже 40 осіб, вісім з них — діти.
 
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
 
Тільки на минулих вихідних, 12 і 13 червня, на водоймах Закарпаття, Донецької та Запорізької областей потонули чотири дитини.

12 червня в селищі Тюдів Косівського району 12-річний хлопчик послизнувся на камені та впав в річку Черемош, після чого дитину понесло вниз за течією. Через добу тіло школяра виявили за два кілометри від місця події.
 
13 червня в Донецькій області на водоймі "Хрущовський" потонув 10-річний хлопчик. Його тіло згодом виявили рятувальники. Ще один нещасний випадок стався в той же день в селищі Яцьківка на Червонооскольському водосховищі. Там 7-річний хлопець стрибнув у воду і не виринув. Пізніше його дістали та передали медикам місцеві жителі. Однак після реанімаційних заходів працівники "швидкої" констатували смерть дитини.
 
Днем того ж дня в Запоріжжі на річці Дніпро жителі витягли з води та передали судмедекспертам тіло 15-річного підлітка, який потонув під час купання.

Рятувальники закликають городян не нехтувати заходами безпеки на воді. Під час відпочинку заборонено:

  •  купання дітей без супроводу дорослих;
  •  дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
  •  купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  •  вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  •  стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
  •  купатися наодинці;
  •  використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
  •  плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
  •  вживати спиртні напої до та під час купання;
  •  підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
  •  допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
  •  подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати.

“Також пам'ятайте, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що у селі Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області 31 травня загинув 8-річний хлопчик. Дитина намагалась витягнути з водойми шапку та потонула. 

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