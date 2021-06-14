У Маріуполі на ринку чоловіка вбили пінцетом

Підозрюваного у вбивстві затримала поліція.
У Маріуполі на Центральному ринку під час сварки між відвідувачами сталося вбивство. Один із чоловіків вдарив іншого пінцетом, в результаті чого останній помер.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Донеччини.
Злочин стався на території Центрального ринку. Між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого 53-річний чоловік вдарив 36-річного місцевого жителя пінцетом у шию. Той помер на місці, а зловмисник втік.
Завдяки свідченням очевидців правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного протягом двох годин. За місцем його проживання також було виявлено знаряддя злочину.
"Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, щов Одесі поліція затримала 56-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві колишнього чоловіка.